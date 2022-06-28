Samsung, BMW ile anlaştı: Milyonlarca araç için ekran üretecek

Samsung, BMW ile anlaştı: Milyonlarca araç için ekran üretecek

Samsung ile BMW, milyonlarca yeni otomobili kapsayan dev bir anlaşmaya imza attı. Artık BMW modellerindeki OLED ekranlar, Samsung tarafından üretilecek.

Geçtiğimiz günlerde, Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un iPhone 14 modelleri için 80 milyon OLED panel üreteceğini sizlerle paylaşmıştık.

Samsung'un ekran üretim birimi Samsung Display, şimdi de Alman otomobil üreticisi BMW ile el sıkıştı. Samsung, milyonlarca BMW modeli için OLED ekran panelleri üretecek.

Anlaşma kapsamında, Samsung’un ekran bölümü 2024 yılından itibaren seri üretime girecek BMW otomobilleri için OLED paneller tedarik edecek.

Son raporlara göre Samsung’un, 6-7 yıllık bir süre içinde 4 milyon adet BMW aracının üretimi için OLED paneller geliştireceği açıklanırken, bu otomobillerin özellikle “üst düzey sedan” olacağı belirtildi.

Samsung, OLED üretiminde gaza bastı

OLED ekran üretimi için Apple ve BMW ile anlaşan Samsung, bununla da yetinmeyecek. Şirket, Audi de dahil olmak üzere Avrupalı otomobil üreticilerinin birçoğuyla anlaşma yapmanın peşinde. Samsung, geçtiğimiz yıl Hyundai Ioniq 5 için de OLED panelleri sağlamıştı.