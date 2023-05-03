Samsung, çalışanlarına ChatGPT yasağı getirdi Güney Kore merkezli Samsung, çalışanlarına ChatGPT ve benzeri sistemleri yasakladığını duyurdu.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT, her ne kadar son zamanlarda popüler olsa da bazı tehlikeleri de bulunuyor. Gelin bunlara daha yakından bakalım.

Samsung'dan ChatGPT yasapuı

Güney Kore merkezli Samsung, çalışanlarına ChatGPT ve benzeri sistemleri yasakladığını duyurdu.

Samsung çalışanları, geliştirdikleri önemli sistem kodlarındaki hataları göremediklerinde ChatGPT'ye başvurmaya başlamıştı.

Bu nedenle şirket, önemli ve kritik bilgilerin ChatGPT aracılığıyla dışarıdan başka insanlara ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Yarı iletken veri tabanının sorunlu kaynak kodlarını, arızalı sistemlerin kodlarını ve benzer pek çok önemli veriyi ChatGPT'ye aktaran kişiler, veri ihlallerine karşı uyarıldı.