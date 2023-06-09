Samsung, ChatGPT benzeri sohbet botu geliştiriyor Güney Koreli teknoloji devi Samsung da sohbet robotu geliştiren şirketler arasına katılıyor.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Son zamanlarda ChatGPT'nin popüler olması, yapay zeka sohbet botlarına olan ilgiyi artırdı. Instagram ve TikTok dahil olmak üzere, birçok teknoloji şirketi kendi sohbet botlarını geliştiriyor.

Samsung da akıma katıldı

Geçtiğimiz haftalarda bazı çalışanlarının ChatGPT kullanması nedeniyle veri sızıntısı yaşayan Samsung, bir daha böyle bir durum yaşamamak için kendi ChatGPT benzeri sohbet botunu geliştirecek.

Samsung, kendi büyük dil modeli (LLM) üzerinde çalışıyor. Şirket, geliştirme süreci bu ay başlayan teknolojiye çok fazla insan gücü ve kaynak yatırımı yapacak.

Samsung'un hedefi geliştirme sürecini iki ay içinde tamamlamak. Şirket, sistemi genel kullanıma açıp açmayacağına henüz karar vermedi.