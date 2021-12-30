Samsung: Çin'deki kısıtlamalar çip üretimini etkileyecek

Samsung ve Micron, Çin'in Xian şehrindeki katı koronavirüs kısıtlamalarının, bellek yongası üretimini etkileyebileceği konusunda uyardı.

Bu yılın başlarında patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok şirket, üretimde aksamalar yaşıyor.

Üstelik Intel gibi dev yonga üreticileri, bu krizin 2023 yılına kadar devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Çip krizine henüz bir çare bulunamamışken, sektörden kötü haberler gelmeye devam ediyor.

SAMSUNG VE MICRON'DAN ÇİN UYARISI

Dünyanın en büyük bellek yongası üreticilerinden Samsung Electronics ve Micron Technology, Çin'in Xian kentindeki katı koronavirüs kısıtlamalarının yonga üretimini etkileyebileceğini söyledi.

Şehirdeki karantina, küresel tedarik zincirleri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor ve çip kıtlığının daha da büyümesine neden oluyor.

Micron, çarşamba günü yaptığı açıklamada, kısıtlamaların veri merkezlerinde yaygın olarak kullanılan DRAM bellek yongalarının tedarikinde gecikmelere neden olabileceğini söyledi.

Samsung ise; veri merkezlerinde, akıllı telefonlarda ve diğer teknolojik cihazlarda veri depolama için kullanılan NAND flash bellek yongaları için Xian üretim tesislerindeki operasyonlarında kısıtlamaya gideceğini söyledi.

SAMSUNG İÇİN ŞU AN HER ŞEY NORMAL

Çinli medya grubu Yicai'nin bildirdiğine göre, Samsung'un Xian yarı iletken tesisi şu anda normal şekilde çalışıyor. Analiz sağlayıcısı TrendForce, ayrıca Samsung'un Xian tesisinin şu an için önemli bir kesinti olmadan üretim yaptığını ve hammadde tedarikinin yeterli göründüğünü söyledi.

Ancak kaynaklara göre koronavirüs kısıtlamaları devam ederse, üretimde aksamalar yaşanmaya başlayacak.

TrendForce, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin Xian üretimindeki aksamalardan şimdilik etkilenmeyeceğini, çünkü Samsung'un nispeten yüksek stok seviyesinin kısa vadede alıcılara herhangi bir sorun yaşatmayacağını söylüyor.

Samsung'un Xian'daki bellek yongası tesisi, Çin'deki en büyük yabancı projelerden biri.

TrendForce'a göre teknoloji devi, Xian'da toplam NAND flash bellek kapasitesinin yüzde 42,5'ini ve genel küresel kapasitenin yüzde 15,3'ünü üretiyor.

XIAN'DA VAKALAR ARTIYOR

Çinli yetkililer, Pekin'in ortaya çıktıkları anda salgınları derhal kontrol altına alma isteği doğrultusunda, 23 Aralık'tan itibaren Xian içinde seyahat ve Xian'dan ayrılma konusunda sert kısıtlamalar getirdi.

Xian'daki koronavirüs salgını, günlük 1100 vaka ile bu yıl herhangi bir Çin şehri tarafından görülen en büyük rakama ulaştı.