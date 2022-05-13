Samsung, çip üretim fiyatlarını artıracak

Samsung, çip üretim fiyatlarını yüzde 20 kadar artırmak için çeşitli görüşmeler yapıyor.

Geçtiğimiz yılların başında patlak veren küresel çip tedarik sorunları ve yükselen küresel enflasyon, üretim maliyetlerini daha da yukarıya çekiyor.

Otomotivi etkisi altına alan çip krizi, ardından tüketici elektroniği sektörüne sıçradı. Bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon gibi birçok ürünün üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, artan maliyetleri gerekçe göstererek, fiyat yükseltme planları olduğunu açıklamıştı.

Samsung da zam yapacak

Güney Korlei Samsung ElectronicS, çip üretim fiyatlarının bu yıl yüzde 20'ye varan oranlarda artması konusunda müşterileriyle görüşüyor.

Bu yılın ikinci yarısından itibaren uygulanması beklenen zammın, artan malzeme ve lojistik maliyetlerini karşılamak için olduğu belirtiliyor.

Samsung, nisan ayı sonlarında yaptığı açıklamada, büyük müşterilerin çip üretimine yönelik talebinin mevcut kapasitesinden daha fazla olduğunu ve arz sıkıntısının devam etmesini beklediğini söylemişti.



