Petrol
109.11
1.54%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
482.628
8.18%
BTXN Coin
15.02
14.91%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Samsung, çip üretim fiyatlarını artıracak

    Samsung, çip üretim fiyatlarını yüzde 20 kadar artırmak için çeşitli görüşmeler yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung, çip üretim fiyatlarını artıracak

    Geçtiğimiz yılların başında patlak veren küresel çip tedarik sorunları ve yükselen küresel enflasyon, üretim maliyetlerini daha da yukarıya çekiyor.

    Otomotivi etkisi altına alan çip krizi, ardından tüketici elektroniği sektörüne sıçradı. Bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon gibi birçok ürünün üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, artan maliyetleri gerekçe göstererek, fiyat yükseltme planları olduğunu açıklamıştı.

    Samsung da zam yapacak

    Güney Korlei Samsung ElectronicS, çip üretim fiyatlarının bu yıl yüzde 20'ye varan oranlarda artması konusunda müşterileriyle görüşüyor.

    Bu yılın ikinci yarısından itibaren uygulanması beklenen zammın, artan malzeme ve lojistik maliyetlerini karşılamak için olduğu belirtiliyor.

    Samsung, nisan ayı sonlarında yaptığı açıklamada, büyük müşterilerin çip üretimine yönelik talebinin mevcut kapasitesinden daha fazla olduğunu ve arz sıkıntısının devam etmesini beklediğini söylemişti.

    samsun


    İlginizi Çekebilir

    Batman'da köpek saldırısına uğrayan genç kız, yoğun bakımdan çıkarıldı
    3. Sayfa

    Batman'da köpek saldırısına uğrayan genç kız, yoğun bakımdan çıkarıldı

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Vakıfbank'a tebrik
    Voleybol

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Vakıfbank'a tebrik

    Görüş Bildir