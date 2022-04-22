Samsung, elektrikli otomobil bataryalarını telefonlarda kullanmak istiyor

Samsung, elektrikli araçlarda kullanılan yığılmalı pilleri akıllı telefonlarda kullanarak pazarda büyük bir yenilik yapmak istiyor.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum, uzun şarj ömrü için tek başına yeterli olmuyor.

Bu nedenle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un ise çok farklı planları var. Şirket, elektrikli araçlarda kullanılan yığılmalı pilleri akıllı telefonlarda kullanarak şarj ömrünü artırmak istiyor.

Kapasite yüzde 10 artacak

Bu teknolojiye geçmek, pil kapasitesini yüzde 10 artırabilir. Örneğin geleneksel bir 5.000 mAh pil boyutu ile aynı boyutta 5.500 mAh pil kullanılabilir.

Samsung'un Seul'deki Cheonan tesisinde yığın tip akıllı telefon pilleri üretmeyi planladığı bildiriliyor.

Sektör kaynaklarına göre, şirketin üretim hatlarını değiştirmek için en az 85 milyon dolar yatırım yapması gerekecek.

Öte yandan kaynaklar, yeni batarya tasarımının Galaxy S23 serisinde karşımıza çıkabileceğini söylüyor.