Samsung Galaxy A serisine katlanabilir model geliyor

Samsung, Galaxy A serisi modelleri arasına daha uygun fiyatlı katlanabilir bir model ekleyecek.

Katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'de dahil birçok ülkede satışa sunmuştu.

Şirket, her ne kadar katlanabilir telefon satışlarından memnun olsa da bu modellerin yüksek fiyat etiketi, tüm müşterilere ulaşmasını engelliyor.

Uygun fiyatlı katlanabilir telefon geliyor

Bu nedenle Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A serisi için yeni bir katlanabilir telefon çıkarmayı planlıyor.

Tıpkı Galaxy A serisi özelliklerine sahip olacak olan bu yeni model, fiyat olarak da herkesin erişebileceği bir model olacak.

Tahminlere göre Samsung, 2024 veya 2025 yılında bu yeni modelini piyasaya sürecek.



Katlanabilir telefonlar OLED ekranlar kullanılıyor. Bu ekranlar LED veya LCD'lere göre daha pahalı. Samsung, ya yeni bir katlanabilir ekran teknolojisi geliştirilecek ya da bu teknolojinin ucuzlamasını bekleyecek.

