Samsung Galaxy A11, Android 11 güncellemesine kavuştu

Galaxy A serisi telefonlarını güncellemeye devam eden Samsung, Galaxy A11 için Android 11'i kullanıma sundu.

Güney Koreli şirket Samsung, üst seviye modellerine 3 yıllık Android güncellemesi desteği sağlarken, orta ve giriş segmentinde yer alan Galaxy A serisini de unutmuyor.

Samsung, Galaxy A41 ve bütçe dostu Galaxy M11'in ardından, şimdi de Galaxy A11 için Android 11 güncellemesini yayınladı.

A115MUBU2BUE1 yapı numarasına sahip olan güncellemenin, henüz hangi yeniliklerle geldiği bilinmiyor.

Ancak güncellemenin, One UI 3.1 arayüzüne ek olarak bildirim geçmişi, sohbet baloncukları ve tek seferlik izinler gibi Android 11 özelliklerini içermesi bekleniyor.

KADEMELİ OLARAK SUNULUYOR

Android güvenlik yamasını da beraberinde getiren güncelleme, şu anda Panama'daki kullanıcılara sunulmuş durumda.

Kademeli olarak dağıtılan yeni ürün yazılımı, yakında diğer bölgelerdeki Galaxy A11 modellerine de ulaşacak.

Samsung'un giriş seviyesi modeli Galaxy A11, şu anda ülkemizde 2 bin 200 TL civarında bir fiyatla satılıyor.