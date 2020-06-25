Samsung Galaxy A21s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni yeni Galaxy A21s modelini ülkemizde satışa çıkardı. Telefonun özelliklerini ve Türkiye fiyatını sizler için derledik.

Piyasaya sunduğu giriş ve orta seviye modellerin yer aldığı Galaxy A serisiyle oldukça iyi satış rakamları elde eden Samsung, serinin yeni telefonu Galaxy A21s modelini geçtiğimiz hafta tanıtmıştı.

15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryası ve sahip olduğu kamera özellikleriyle dikkat çeken telefon, artık ülkemizde de satışa sunuldu.

Telefonun Türkiye fiyatına geçmeden önce özelliklerini ksıaca hatırlayalım.

SAMSUNG GALAXY A21s ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip Samsung Galaxy A21s, gücünü 8 çekirdekli Exynos 850 işlemcisinden alıyor.

4GB ve 6GB RAM seçeneklerine sahip telefonda, 64GB depolama alanı bulunuyor.

Samsung Galaxy A21s, giriş ve orta seviye bir telefon olmasına rağmen kamera konusunda da oldukça iddialı. 48MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkan telefonun ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Android 10 işletim sistemiyle satışa çıkacak ve arka tarafında bir de parmak izi okuyucusu bulunan Galaxy A21s, 15W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip.

TÜRKİYE FİYATI

Samsung Galaxy A21s modelinin 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip seçeneği, 3 bin 199 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa çıktı. Aynı seçeneğin yurt dışı fiyatı ise 215 dolar olarak açıklanmıştı.

SAMSUNG GALAXY A21s TÜM ÖZELLİKLER