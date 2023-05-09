Samsung Galaxy A24'ün Türkiye fiyatı belli oldu

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, orta segmentteki Galaxy A serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Samsung Galaxy A24, ülkemizde de satışa sunulacak. Telefonun fiyatına geçmeden önce, özelliklerine kısaca bir göz atalım.
Samsung Galaxy A24 özellikleri
Samsung Galaxy A24, 6,5 inç büyüklüğünde ve FullHD+ çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla geliyor.
MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alan telefonda, 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama seçenekleri yer alıyor.
Arka kısımda 50 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kameraya ev sahipliği yapan Galaxy A24'ün ön tarafında ise 13MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.
25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve Android 13 işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefonun fiyatı şu şekilde:
Samsung Galaxy A24 6 GB RAM + 128 GB depolama: 8 bin 999 TL