Samsung Galaxy A53'ün Avrupa fiyatı belli oldu

Samsung'un yeni orta segment telefonu Galaxy A53'ün özelliklerine ve Avrupa fiyatına yakından bakıyoruz.

Geçtiğimiz ay amiral gemisi serisi Galaxy S22 ile kullanıcılarının karşısına çıkan Samsung, bu ay içinde iki bir etkinlik daha düzenlemeyi planlıyor.

Güney Koreli şirket, söz konusu etkinlikte birlikte en çok satan serisi olan Galaxy A'ya yeni bir model daha ekleyecek.

Galaxy A53 olarak isimlendirilecek yeni orta segment telefonun Avrupa fiyatı ve bazı özellikleri belli oldu.

SAMSUNG GALAXY A53 ÖZELLİKLERİ

6,52 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde 120Hz ekranla gelecek Samsung Galaxy A53; 64MP ana kamera, 12MP'lik ultra geniş açılı kamera, 5MP'lik derinlik sensörü ve 5MP'lik makro kamera ile karşımıza çıkacak.

Gücünü henüz tanıtılmayan Exynos 1200’den alacak olan telefonda, 25W hızlı şarj destekli 5000mAh'lik bir batarya yer alacak.

SAMSUNG GALAXY A53 AVRUPA FİYATI

Samsung'un yeni modeli Samsung Galaxy A53, bir perakendeciden sızdırılan bilgilere göre Avrupa'da muhtemelen 469 eurodan satılacak. Bu nedenle telefonun ülkemizdeki fiyatı da vergiler hariç 7 bin 300 lira civarında olacak.