Samsung Galaxy F serisinin ikinci telefonu Galaxy F62 ortaya çıktı: İşte özellikleri

Samsung'un ekim ayında ilk üyesini tanıttığı Galaxy F serisinin yeni üyesi Galaxy F62, Geekbench'te belirdi. İşte Galaxy F62 özellikleri...

Orta segmentte konumlandırdığı Galaxy A ve Galaxy M serileri ile oldukça iyi satışlar elde eden Güney Koreli şirket Samsung, şimdi de bu iki seri arasına konumlandırdığı Galaxy F serisiyle ilgileniyor.

Daha çok gençlere odaklanacak bu serinin ilk akıllı telefon modeli ise ekim ayında tanıtılan Galaxy F41 oldu.

Samsung, yeni modeller ile birlikte Galaxy F serisini genişletmek istiyor. Bu kapsamda şirket, Galaxy F62 olarak isimlendirdiği modelini çok yakında satışa çıkaracak.





SAMSUNG GALAXY F62 ÖZELLİKLERİ

2021'in ilk yarısında ilk olarak Hindistan'da satışa çıkacağı tahmin edilen Galaxy F62, Geekbench testlerinde göründü ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Geekbench'te tek çekirdekte 763, çoklu çekirdekte ise 1.952 puan almayı başaran Galaxy F62, Samsung'un Exynos 9825 işlemcisinden güç alacak.

Android 11 işletim sistemiyle kullanıcılarla buluşacak telefonda, 6GB RAM bulunacak.

Samsung Galaxy Galaxy F62'nin Galaxy F41'in üzerinde konumlanacağı söyleniyor. Bu nedenle yeni modelin özellikleri biraz da yüksek olabilir.

Ekim ayında tanıtılan Galaxy F41 ile ilgili bilgi almak isterseniz, "Samsung Galaxy F41 fiyatı ve özellikleri" başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

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