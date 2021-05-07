Samsung Galaxy M11 için Android 11 yayınlandı

Galaxy M serisi telefonlarını güncellemeye devam eden Samsung, Galaxy M11 için Android 11'i kullanıma sundu.

Samsung, 3 arka kameraya sahip giriş seviyesi akıllı telefon modeli Galaxy M11'i geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtmış ve ardından ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Güney Koreli şirket, üst seviye modellerine 3 yıllık Android güncellemesi desteği sağlarken, orta ve giriş segmentinde yer alan Galaxy M serisini de unutmuyor.

Samsung, Galaxy A41'in ardından bütçe dostu Galaxy M11 akıllı telefonu için de Android 11 tabanlı One UI 3.1 Core güncellemesini yayınladı.

KADEMELİ OLARAK DAĞITILACAK

M115FXXU2BUD8 numaralı ürün yazılımı, ilk olarak Vietnamlı kullanıcılara sunulacak ve kademeli olarak diğer ülkelere yayılacak.

SAMSUNG GALAXY M11 ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde ve 1560 x 720 piksel çözünürlüğünde Infinity-O ekran tasarımına sahip Samsung Galaxy M11, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor.

3GB RAM + 32GB depolama seçeneğiyle ülkemizde satışa çıkan telefonda, 13MP + 5MP + 2MP üçlü arka kamera ve 8MP ön kamera yer alıyor. Galaxy M11'de, ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI

Son olarak arka kısmında parmak izi okuyucusu da bulunan Galaxy M11'in ülkemizdeki çıkış fiyatı geçen yıl 1.379 TL olarak açıklanmıştı. Telefonun şimdiki satış fiyatı ise 2 bin TL civarında.