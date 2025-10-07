Samsung Galaxy M17 5G'nin tüm özellikleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy M17 5G ile ilgili tüm detaylar, Amazon Hindistan'da açılan ürün sayfasıyla ortaya çıktı.

Türkiye'de de satılması muhtemel olan telefon, 10 Ekim'de düzenlenecek bir etkinlikle resmi olarak tanıtılacak.

PERFORMANS VE TASARIM ÖZELLİKLERİ

Amazon'da yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy M17 5G, gücünü Exynos 1330 işlemciden ve 8 GB RAM'den alacak.

Sadece 7,5 mm kalınlığında olacak olan telefon, IP54 sertifikasıyla su ve toza karşı dayanıklılık gösterecek.

Ekranı Corning Gorilla Glass Victus ile korunacak olan telefon, Google'ın yapay zeka destekli Circle to Search özelliğini de destekleyecek.

50 MP ANA KAMERA

Telefonun arka kısmında 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulum yer alacak.

Ön tarafta ise çentikli yapıdaki ekrana yerleştirilmiş 13 MP'lik bir selfie kamerası bulunacak.

Telefonun ekran boyutu, batarya kapasitesi ve en önemlisi fiyatı gibi bilgiler ise şimdilik paylaşılmadı. Bu detayların 10 Ekim'deki resmi lansmanda açıklanması bekleniyor.