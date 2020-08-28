Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da yeşil ekran sorunu ortaya çıktı

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra ve yeni tableti Galaxy Tab S7+ modellerinde, yeşil ekran sorunu tespit edildi.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, 5 Ağustos'ta düzenlediği UNPACKED etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Note 20 serisini tanıtmıştı.

Ülkemizde şu anda ön sipariş sürecinde olan yeni amiral gemisi telefonlar, Güney Kore sınırları içerisinde satılmaya başlandı. Ancak Güney Kore'den gelen haberler, Samsung'un başını biraz ağrıtabilir.

Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Tab S7+ modellerini satın alan bazı kullanıcılar, ekranın zaman zaman yeşil renk tonlarında gözüktüğünü fark etti.

Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Tab S7+ modellerinde ortaya çıkan ekran sorununun bir benzeri, geçtiğimiz aylarda bazı iPhone modellerinde de tespit edilmişti.

Yeşil renk sorunu, Snapdragon yonga setli Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Tab S7 Plus'ın bazı modellerinde görülüyor. Ekran parlaklığı belirli bir seviyeye düşürüldüğünde soluk yeşil bir renk beliriyor.

Sorunun ilk başkta AMOLED ekran panellerinden kaynaklı olabileceği düşünülse de daha önce LCD ekranlarda da benzer sorunların görülmesi bu teoriyi çürütüyor.

Samsung tarafından konu hakkında henüz bir açıklama gelmese de sorunun yazılım kaynaklı olma ihtimali oldukça yüksek. Daha önce de benzer bir problem Galaxy S20 modellerinde meydana gelmiş ve Samsung güncelleme ile sorunu çözmüştü.