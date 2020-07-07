Samsung Galaxy Note 20'nin gerçek fotoğrafları sızdırıldı

Jimmy Is Promo isimli Twitter hesabı, Samsung Galaxy Note 20'nin önden ve arkadan nasıl göründüğünü ortaya koyan fotoğraflar paylaştı.

Samsung'un geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S20 serisini tanıtmasının ardından, gözler şimdi Note 20 serisine çevrildi.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ince Universe Twitter hesabına göre Samsung, 5 Ağustos'ta düzenleyeceği bir etkinlikte merakla beklenen Galaxy Note 20 serisini tanıtacak. Ancak şimdiye kadar telefonlarla ilgili herhangi bir görsel ortaya çıkmamıştı.

GERÇEK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Samsung sızıntılarıyla bilinen Jimmy Is Promo, Galaxy Note 20'nin gerçek fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaştı. Öncelikle o fotoğraflara bir göz atalım:









Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda, Samsung'un büyük tasarım değişiklikleri yerine daha çok küçük ayrıntılarla oynadığını görüyoruz.

Galaxy Note 20 serisinin Galaxy S20 serisi gibi büyük kamera tasarımına sahip olduğu görülürken, kamera lensleri tıpkı iPhone 11 serisindeki gibi daha büyük olarak karşımıza çıkıyor.

GALAXY NOTE 20 FİYATI

Samsung Galaxy Note 20 ve daha büyük versiyonu olan Galaxy Note 20 Ultra'nın fiyat etiketi geçtiğimiz günlerde Ice Universe tarafından açıklanmıştı.

Sızıntıya göre Galaxy Note 20 modeli 999 dolardan, Galax Note 20 Ultra modeli ise 1.299 dolardan satışa çıkacak.