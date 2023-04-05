Samsung, Galaxy S10 serisinin fişini çekti Samsung, tanıtımının üzerinden 4 yıl geçen Galaxy S1O modellerine artık herhangi bir güncelleme sunmayacak.

ensonhaber.com

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, artık eski modellerine olan güncelleme desteğini sonlandırıyor.

Bu kapsamda, 2019 yılında tanıtılan Galaxy S10 serisi, artık güncelleme desteğini kaybetti.

Galaxy S10 kullanıcıları için yayınlanan son güncelleme, Nisan 2023 güvenlik yamasıyla birlikte gelen sürüm oldu.

Samsung sözünü tuttu

Galaxy S10 serisi Android 9 işletim sistemiyle çıkış yapmıştı ve şirket, 3 büyük güncelleme sözü vermişti.

Verdiği sözü tutarak telefonları en son Android 12 sürümüne güncelleyen şirket, artık güvenlik güncellemelerini de sonlandırıyor.

Öte yandan, 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy S10 Lite için henüz güncelleme desteği sona ermedi.

Telefon, Android 13 sürümüyle büyük güncelleme desteğinin sonuna gelmiş olsa da en az bir yıl daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.