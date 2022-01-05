Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satışta

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Samsung’un Galaxy S21 FE modeli Türkiye’de satışa çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun zamandır gündemde olan ve şimdiye kadar birçok kez ertelenen "uygun fiyatlı amiral gemisi" telefonu Galaxy S21 FE 5G'yi geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Samsung, yeni telefonunu çok geçmeden ülkemizde de satışa çıkardı.

Samsung Galaxy S21 FE'nin Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.

SAMSUNG GALAXY S21 FE ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 2100

Exynos 2100 RAM: 8 GB (LPDDR5)

8 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

12 MP + 12 MP + 8 MP Batarya: 4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj)

4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.0

Android 12 tabanlı One UI 4.0 Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

SAMSUNG GALAXY S21 FE TÜRKİYE FİYATI

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip Samsung Galaxy S21 FE, ülkemizde 10 bin 999 TL fiyatla satışa çıktı. Telefonun 6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB sürümlerinin fiyatı ise henüz belli olmadı.

Öte yandan, telefonun yurt dışı fiyatları şu şekildeydi: