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Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satışta
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Samsung’un Galaxy S21 FE modeli Türkiye’de satışa çıktı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 13:15
- Güncelleme : 05.01.2022 - 13:28
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun zamandır gündemde olan ve şimdiye kadar birçok kez ertelenen "uygun fiyatlı amiral gemisi" telefonu Galaxy S21 FE 5G'yi geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Samsung, yeni telefonunu çok geçmeden ülkemizde de satışa çıkardı.
Samsung Galaxy S21 FE'nin Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.
SAMSUNG GALAXY S21 FE ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
- Batarya: 4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.0
- Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C
SAMSUNG GALAXY S21 FE TÜRKİYE FİYATI
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip Samsung Galaxy S21 FE, ülkemizde 10 bin 999 TL fiyatla satışa çıktı. Telefonun 6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB sürümlerinin fiyatı ise henüz belli olmadı.
Öte yandan, telefonun yurt dışı fiyatları şu şekildeydi:
- 6 GB RAM + 128 GB depolama: 699 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 769 dolar