Samsung Galaxy S21 satış rakamları, beklenenin çok altında kaldı

Samsung'un büyük umutlarla satışa çıkardığı Galaxy S21 serisi, 2021’in ilk 6 ayında beklenen ilgiyi görmedi ve satış rakamları oldukça düşük geldi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S21 serisini görücüye çıkarmıştı.

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı telefonla karşımıza çıkan şirket, şu ana kadar pek de umduğunu bulamadı.

Samsung'un 2021’in ilk 6 ayı içerisinde Galaxy S21 ailesinden sattığı telefon sayısı, 2019’da piyasaya sürülen Galaxy S10 serisinden bile düşük kaldı.

EN KÖTÜ SERİLERDEN BİRİ

Galaxy S21 modelleri, 2021’in ilk 6 ayı içerisinde toplamda 13,5 milyon sattı ve en kötü Samsung serilerinden bir tanesi oldu.

Galaxy S10 modelleri ise, satışa çıkmasını takip eden 6 ayda tam 25,5 milyon ünite satmayı başarmıştı.

Samsung’un, yılın ikinci yarısında nasıl bir performans sergileyeceği veya nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor. Ancak görünüşe göre, şirket yeni önlemler almazsa gelecekte Galaxy S serisi de tarihe karışabilir.

Öte yandan, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli tanıtmayacağını duyuran marka, bunun yerine katlanabilir yeni modellere ağırlık vereceğini açıklamıştı.