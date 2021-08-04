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- Samsung Galaxy S21 satış rakamları, beklenenin çok altında kaldı
Samsung Galaxy S21 satış rakamları, beklenenin çok altında kaldı
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 13:11
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S21 serisini görücüye çıkarmıştı.
Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı telefonla karşımıza çıkan şirket, şu ana kadar pek de umduğunu bulamadı.
Samsung'un 2021’in ilk 6 ayı içerisinde Galaxy S21 ailesinden sattığı telefon sayısı, 2019’da piyasaya sürülen Galaxy S10 serisinden bile düşük kaldı.
EN KÖTÜ SERİLERDEN BİRİ
Galaxy S21 modelleri, 2021’in ilk 6 ayı içerisinde toplamda 13,5 milyon sattı ve en kötü Samsung serilerinden bir tanesi oldu.
Galaxy S10 modelleri ise, satışa çıkmasını takip eden 6 ayda tam 25,5 milyon ünite satmayı başarmıştı.
Samsung’un, yılın ikinci yarısında nasıl bir performans sergileyeceği veya nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor. Ancak görünüşe göre, şirket yeni önlemler almazsa gelecekte Galaxy S serisi de tarihe karışabilir.
Öte yandan, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli tanıtmayacağını duyuran marka, bunun yerine katlanabilir yeni modellere ağırlık vereceğini açıklamıştı.