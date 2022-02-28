Samsung, Galaxy S22 satışlarından oldukça memnun

Samsung Galaxy S22 serisi, 70 binin üzerinde ön siparişle Hindistan'da rekor kırmayı başardı.

Samsung Galaxy S22 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

SAMSUNG, İLGİDEN MEMNUN

Samsung Hindistan'dan gelen resmi haberlere göre, Galaxy S22 serisi sadece 12 saat içinde 70 binden fazla ön satış işlemi gördü.

Hindistan'da 23 Şubat tarihinde ön satışına başlanan Galaxy S22 serisi, birkaç saat içinde tükendi.

Samsung Hindistan Kıdemli Direktörü ve Ürün Pazarlama Başkanı Aditya Babbar, "Yeni Galaxy S22 serisine verdikleri yoğun ilgiden dolayı tüketicilerimize minnettarız. Galaxy S22 serisi için ön siparişler son derece cesaret verici ve bu cihazları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmaya kararlıyız." dedi.

Samsung, beklenen yüksek talep nedeniyle Galaxy S22 modellerinin üretimini yüzde 20 artıracak.

Şirketin, geçtiğimiz kasım ayından itibaren Galaxy S22 bileşenlerini tedarik etmeye başladığı bildirilirken, yeni artış ile birlikte 12 milyon S22, 8 milyon S22+ ve 10 milyon adet S22 Ultra olmak üzere toplam 30 milyon S22 modeli üretilecek.