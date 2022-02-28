Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
537.191
-1.23%
BTXN Coin
37.60
-1.05%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Samsung, Galaxy S22 satışlarından oldukça memnun

    Samsung Galaxy S22 serisi, 70 binin üzerinde ön siparişle Hindistan'da rekor kırmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung, Galaxy S22 satışlarından oldukça memnun

    Samsung Galaxy S22 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

    5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

    SAMSUNG, İLGİDEN MEMNUN

    Samsung Hindistan'dan gelen resmi haberlere göre, Galaxy S22 serisi sadece 12 saat içinde 70 binden fazla ön satış işlemi gördü.

    Hindistan'da 23 Şubat tarihinde ön satışına başlanan Galaxy S22 serisi, birkaç saat içinde tükendi.

    samsung galaxy s22 ultra

    Samsung Hindistan Kıdemli Direktörü ve Ürün Pazarlama Başkanı Aditya Babbar, "Yeni Galaxy S22 serisine verdikleri yoğun ilgiden dolayı tüketicilerimize minnettarız. Galaxy S22 serisi için ön siparişler son derece cesaret verici ve bu cihazları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmaya kararlıyız." dedi.

    Samsung, beklenen yüksek talep nedeniyle Galaxy S22 modellerinin üretimini yüzde 20 artıracak.

    Şirketin, geçtiğimiz kasım ayından itibaren Galaxy S22 bileşenlerini tedarik etmeye başladığı bildirilirken, yeni artış ile birlikte 12 milyon S22, 8 milyon S22+ ve 10 milyon adet S22 Ultra olmak üzere toplam 30 milyon S22 modeli üretilecek.


    İlginizi Çekebilir

    Çatışmaların yaşandığı noktalar haritada
    Dünya

    Çatışmaların yaşandığı noktalar haritada

    İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak
    Gündem

    İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir