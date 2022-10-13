Samsung Galaxy S22 serisi için Android 13 yolda

Samsung Galaxy S22 serisi için Android 13 yolda

Samsung, düzenlediği geliştirici konferansında Galaxy S22 kullanıcılarının yakında Android 13'e kavuşacağını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.

Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, güncellemeyi akıllı telefon modellerine dağıtmaya başladı.

İlk önce Galaxy S22 serisine gelecek

Bununla birlikte yeni sürüm, ilk olarak amiral gemisi modeller olan Galaxy S22 serisine gelecek.

Samsung, Galaxy S22 serisi telefonlar için Android 13 güncellemesi dağıtımına ay sonundan önce başlayacak, ancak güncelleme kademeli olarak sunulacak.

Bununla birlikte; Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerinin 2023’ten önce Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini alması bekleniyor.