Petrol
93.22
0.83%
Euro
18.1135
0.51%
Dolar
18.5899
0.13%
Altın
1.003
0.42%
Borsa
3558
1.15%
Bitcoin
358.252
-0.56%
BTXN Coin
8.16
-3.54%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Samsung Galaxy S22 serisi için Android 13 yolda

    Samsung, düzenlediği geliştirici konferansında Galaxy S22 kullanıcılarının yakında Android 13'e kavuşacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung Galaxy S22 serisi için Android 13 yolda

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

    Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.

    Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, güncellemeyi akıllı telefon modellerine dağıtmaya başladı.

    İlk önce Galaxy S22 serisine gelecek

    Bununla birlikte yeni sürüm, ilk olarak amiral gemisi modeller olan Galaxy S22 serisine gelecek.

    Samsung, Galaxy S22 serisi telefonlar için Android 13 güncellemesi dağıtımına ay sonundan önce başlayacak, ancak güncelleme kademeli olarak sunulacak.

    Samsung Galaxy S22 serisi için Android 13 yolda #1

    Bununla birlikte; Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerinin 2023’ten önce Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini alması bekleniyor.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    KARA YOLLARI SON DURUM I 13 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    KARA YOLLARI SON DURUM I 13 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşırken, kitapseverler heyecanlı
    Kitap

    TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşırken, kitapseverler heyecanlı

    Görüş Bildir