Samsung Galaxy S22 serisi şubatta satışa çıkacak

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22'nin şubat ayında tanıtılıp satışa çıkarılacağı ortaya çıktı.

Samsung’un 2022 yılında piyasaya süreceği en önemli akıllı telefon modellerini içerek Galaxy S22 serisi, önümüzdeki aylarda satışa çıkmaya hazırlanırken, telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç model ile karşımıza çıkacağı bilinen yeni amiral gemisi serisinin 8 Şubat'ta tanıtılacağı ortaya çıktı.

18 ŞUBAT'TA SATIŞA ÇIKACAK

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Iceuniverse'den gelen bilgilere göre, yeni Galaxy S22 serisi 18 Şubat'ta dünya genelinde satışa sunulmuş olacak.

SAMSUNG GALAXY S22 İLK BİLGİLER

Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy S22 ve S22 Plus'ın 50 MP ana kamera da dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.

50 MP ana kameraya; 10 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı lensin eşlik edeceği söyleniyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra'da ise dörtlü arka kamera kurulumu olacak. 108 MP ana kamerayla gelecek olan telefonun kamera kurulumu 10MP + 10MP + 12MP şeklinde olacak.

Galaxy S22 serisine dair bir diğer dikkat çeken detay ise Snapdragon 8 Gen1 işlemcisi ile gelecek olan ilk modellerden biri olacak olması.

Bildiğiniz gibi Snapdragon, artık 8xx isimlindirmesini bırakıp 8 Gen1 adı altında işlemci üretecek.

Ayrıca Note serisine veda eden Samsung, Galaxy S22 Ultra modeline S Pen desteği de getirecek.

SAMSUNG GALAXY S22 FİYATLARI

İddialara göre Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerini aşağıdaki gibi fiyatlandıracak:

Galaxy S22 - 849 dolar

Galaxy S22 Plus - 1.049 dolar

Galaxy S22 Ultra - 1.299 dolar

Samsung Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra'nın 799, 999 ve 1.199 dolarlık başlangıç fiyatlarıyla çıkış yaptığını hatırlatalım.