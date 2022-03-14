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    Samsung Galaxy S22 Ultra, aynı anda en fazla kutu açılışı yapılan telefon oldu

    Samsung Galaxy S22 Ultra, aynı anda en fazla kutu açılışı yapılan telefon oldu ve rekorlar kitabına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 09:51
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    Samsung Galaxy S22 Ultra, aynı anda en fazla kutu açılışı yapılan telefon oldu

    Samsung Galaxy S22 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

    5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

    Özellikle S-Pen desteği ile Galaxy Note serisini andıran Galaxy S22 Ultra, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    AYNI ANDA  1820 KUTU AÇILIŞI

    Telefonun bu listeye katılmasının sebebi teknolojik başarısı değil. Şirketten yapılan açıklamaya göre, S22 Ultra aynı anda en fazla kutu açılışı yapılan telefon oldu.

    Düzenlenen etkinlikte 1820 kişi birden Samsung S22 Ultra'nın kutusunu açtı. Bir önceki rekor ise 700'ü aşkın açılışla Xiaomi'nin elindeydi.

    samsung galaxy s22 ultra

    GALAXY S22 ULTRA 23 BİN TL

    Serinin en üst modeli Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 128 GB depolamalı versiyonu ülkemizde 22 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Samsung, beklenen yüksek talep nedeniyle Galaxy S22 modellerinin üretimini yüzde 20 artıracak.


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