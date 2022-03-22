Samsung Galaxy S22 Ultra'da GPS sorunu

Daha önce ekran sorunlarıyla gündeme gelen Samsung Galaxy S22 Ultra modelinde, şimdi de GPS sorunu baş gösterdi.

Samsung Galaxy S22 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

GPS SORUNU YAŞANIYOR

Daha önce ekran sorunlarıyla gündeme gelen Samsung Galaxy S22 Ultra modelinde, şimdi de GPS şikayetleri artmaya başladı.

Telefon kullanıcıları, Google Haritalar gibi navigasyon uygulamalarında "GPS sinyali bulunamıyor" hatası aldıklarını rapor ediyor..

Aktarılan bilgilere göre, yaşanan sıkıntı ilk kurulumdan sonra veya akıllı telefon uzun bir süre kullanılmayınca ortaya çıkıyor.

GPS ile ilgili yaşanan bu sorun, ağ ayarlarını sıfırlama ve cihazı fabrika ayarlarına döndürme gibi işlemlerde de çözülemiyor.

Bazı kullanıcılarda basit bir yeniden başlatma işe yarasa da Samsung'dan sorunu tamamen giderecek bir güncelleme yayınlanması bekleniyor.