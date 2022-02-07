Samsung Galaxy S22'de geri dönüştürülmüş balık ağları kullanılacak

Samsung, denizdeki kirliliğe dikkat çekmek için Galaxy S22 serisinde geri dönüştürülmüş balık ağlarından elde edilen plastiklerden faydalanacak.

Samsung’un 2022 yılında piyasaya süreceği en önemli akıllı telefon modellerini içeren Galaxy S22 serisi, 9 Şubat'ta düzenlenecek "Galaxy Unpacked" etkinliğinde resmen tanıtılacak.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç model ile karşımıza çıkacağı bilinen yeni amiral gemisi serisinde geri dönüştürülmüş plastikler kullanılacak.

Samsung'un, yeni akıllı telefon modelleri için atılan balık ağlarındaki plastikten yapılmış bir "yeni malzeme" ürettiği ortaya çıktı.

İLK ÖRNEKLER GALAXY S22 MODELLERİNDE KARŞIMIZA ÇIKACAK

Samsung, yakında tüm ürün yelpazesine "yeniden tasarlanmış okyanus plastiklerinin dahil edeceğini" ve ilk örneğin 9 Şubat Çarşamba günü Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy cihazlarında karşımıza çıkacağını doğruladı.

Malzemenin ne ölçüde kullanılacağı veya ürünlerin hangi kısımlarında kullanılacağı henüz belli değil.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün her yıl 640 bin ton balık ağının okyanuslara atıldığını söyleyen bir raporuna atıfta bulunan Samsung, bu "hayalet ağların" deniz yaşamı ve mercan resifleri için bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Şirket bir blog yazısında "Bu atılan balık ağları, çevremizin hassas dengesini endişe verici bir oranda bozuyor. Ağları toplamak ve yeniden kullanmak, okyanuslarımızı temiz tutmanın yanı sıra, gezegeni ve ortak geleceğimizi korumanın hayati ilk adımlarıdır." dedi.

SAMSUNG GALAXY S22 AVRUPA FİYATLARI

Akıllı telefonlar hakkındaki sızıntıları ile bilinen Roland Quandt, Galaxy S22 serisinin Avrupa fiyatlarını aşağıdaki gibi açıkladı:

Galaxy S22 8GB RAM /128GB depolama - 849 euro

Galaxy S22 8GB RAM / 256GB depolama - 899 euro

Galaxy S22+ 8GB RAM / 128GB depolama - 1049 euro

Galaxy S22+ 8GB RAM / 256GB depolama - 1099 euro

Galaxy S22 Ultra 8GB RAM /128GB depolama - 1249 euro

Galaxy S22 Ultra 12GB RAM / 256GB depolama - 1349 euro

Galaxy S22 Ultra 12GB RAM / 512GB depolama - 1449 euro

24 ŞUBAT'TA SATIŞA ÇIKACAK

Bir Samsung Electronic yetkilisi, Güney Kore'nin Digital Daily gazetesine verdiği demeçte, Galaxy S22 serisinin 9 Şubat'ta ön siparişe açılacağını ve 24 Şubat'ta raflardaki yerini alacağını açıklamıştı.