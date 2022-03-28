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    Samsung, Galaxy S22'deki GPS sorununu kabul etti

    Daha önce ekran sorunlarıyla gündeme gelen Samsung Galaxy S22 Ultra modelinde, şimdi de GPS sorunu baş gösterdi. Güney Koreli şirket, kullanıcıların yaşadığı sorunu onayladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:18
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    Samsung, Galaxy S22'deki GPS sorununu kabul etti

    5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

    Daha önce ekran sorunlarıyla gündeme gelen Samsung Galaxy S22 Ultra modelinde, şimdi de GPS şikayetleri artmaya başladı.

    Telefon kullanıcıları, Google Haritalar gibi navigasyon uygulamalarında "GPS sinyali bulunamıyor" hatası aldıklarını rapor ediyor..

    Aktarılan bilgilere göre, yaşanan sıkıntı ilk kurulumdan sonra veya akıllı telefon uzun bir süre kullanılmayınca ortaya çıkıyor.

    samsung galaxy s22 ultra

    SAMSUNG SORUNU KABUL ETTİ

    Samsung topluluk moderatörü, Samsung'un Exynos işlemcili Galaxy S22 modellerini etkileyen GPS sorununu kabul ettiğini doğruladı ve şirketin yakında tüm telefonlara gönderilecek bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı.


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