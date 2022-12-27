Samsung Galaxy S23 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı

Tanıtımına az bir süre kala, Samsung Galaxy S23 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu.

Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 hakkında detaylar netleşmeye başladı.

Galaxy S22 Ultra’ya benzer şekilde kamera adasına veda eden yeni telefonlar, yuvarlatılmış köşe hatları ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan telefonların, tasarım olarak bir önceki modelle aynı olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 batarya kapasiteleri

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe tarafından yapılan paylaşıma göre, S23 ve S23 Plus, seleflerine kıyasla daha büyük pillerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Sızıntıya göre Galaxy S23, 25W şarj desteğine sahip 3900 mAh batarya ile gelecek. Galaxy S22'de ise 3700 mAh batarya tercih edilmişti.

Galaxy S23 Plus ise ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4700 mAh kapasiteli bataryadan alacak ve 45W hızlı şarjı destekleyecek. Galaxy S22 Plus'ta 4500 mAh batarya kullanılmıştı.

Serinin en güçlü modeli S23 Ultra ise selefi S22 Ultra gibi 45W şarj destekli 5000 mAh batarya ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Samsung Galaxy S23 tanıtım tarihi

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden Ice Universe, Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinin 1 Şubat tarihinde düzenleneceğini duyurdu. Samsung'un, bu etkinliği ocak ayının başlarında yapması planlanıyordu.

Samsung Galaxy S23 fiyatları

Tanıtım tarihi yaklaştıkça, telefonların fiyatları ile ilgili bilgiler de gelmeue başladı. Samsung'un Galaxy S23 modellerinin fiyatları hakkında kararsız bir tutum sergilediğini söyleyen analistler, telefonların muhtemel fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

Samsung Galaxy S23: 799 dolar

Samsung Galaxy S23 Plus: 899 dolar

Samsung Galaxy S23 Ultra: 1199 dolar

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modelleri ile ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.