Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı UNPACKED etkinliğinin tarihi ortaya çıktı.

Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 hakkında detaylar netleşmeye başladı.

Galaxy S22 Ultra’ya benzer şekilde kamera adasına veda eden yeni telefonlar, yuvarlatılmış köşe hatları ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan, telefonların tasarım olarak bir önceki modelle aynı olması bekleniyor.

Galaxy S23 tanıtım tarihi

Merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı UNPACKED etkinliğinin tarihi belli oldu.

Üst düzey bir Samsung Electronics yöneticisi, Galaxy S23 serisinin şubat ayının başlarında ABD’de düzenlenecek bir UNPACKED etkinliğinde tanıtılacağini duyurdu.

Önceki raporlara göre Samsung, Galaxy S23 serisini ocak ayında düzenlenecek olan CES 2023 fuarında tanıtacaktı. Ancak görünüşe göre, telefonlar bu fuara yetişemeyecek.

Samsung Galaxy S23 özellikleri

Sızıntılara göre Samsung Galaxy S23, 120Hz yenileme hızı sunan 6,1 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak telefon, 8GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkacak.

Öte yandan, arka tasarım önceki nesle benzer görünse de yeni telefonların kamera tarafında büyük bir geliştirme sunması bekleniyor.

Galaxy S23'te ana kameranın OIS destekli 50 megapiksel sensöre sahip olacağı belirtilirken, diğer iki kameranın ise 12MP ultra geniş açılı ve 10MP telefoto özellikli olacağı söyleniyor. Ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlükle gelecek.

Bununla birlikte, Galaxy S23 Ultra Samsung imzalı 200MP ISOCELL HP2 sensörünü kullanacak.

Android 13 tabanlı OneUI 5 ile kutusundan çıkması beklenen Galaxy S23, 25W hızlı şarj destekli 3500 mAh bataryayla müşterilerinin karşısına çıkacak.

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modellerinden daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.