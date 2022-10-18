Petrol
91.09
-0.58%
Euro
18.3193
0.15%
Dolar
18.5883
0.04%
Altın
986.18
-0.05%
Borsa
3885
0.97%
Bitcoin
367.888
1.33%
BTXN Coin
9.43
3.51%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı S22 ile aynı olacak

    Merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisinin arka panel ve koruyucu kılıf görüntüleri, telefonların S22 ile aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı S22 ile aynı olacak

    Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra hakkında detaylar netleşmeye başladı.

    Sızıntılara göre telefon, 6.8 inç büyüklüğünde ve  3088 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak.

    Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. 5.000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek telefonun, tasarım olarak bir önceki modelle aynı olması bekleniyor.

    Galaxy S23 tasarımı doğrulandı

    Samsung Galaxy S23 serisinin duyurulmasına kısa bir süre kala, telefonların kamera ve arka tasarımı doğrulandı.

    onleaks

    Bununla birlikte Galaxy S22 Ultra’ya benzer şekilde kamera adasına veda eden yeni telefonlar, yuvarlatılmış köşe hatları ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Öte yandan, arka tasarım önceki nesle benzer görünse de yeni telefonların kamera tarafında büyük bir geliştirme sunması bekleniyor. Örneğin Galaxy S23 Ultra, Samsung imzalı 200MP ISOCELL HP2 sensörünü kullanacak.

    Sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S23 Ultra'nın Samsung'un şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en iyi akıllı telefon olacağını söylüyor.

    Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modellerinden daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.


    Bursa’da 'bunu da çalmazsın' dedirten hırsızlık
    3. Sayfa

    Bursa’da 'bunu da çalmazsın' dedirten hırsızlık

    Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir