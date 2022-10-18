Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı S22 ile aynı olacak

Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı S22 ile aynı olacak

Merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisinin arka panel ve koruyucu kılıf görüntüleri, telefonların S22 ile aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra hakkında detaylar netleşmeye başladı.

Sızıntılara göre telefon, 6.8 inç büyüklüğünde ve 3088 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. 5.000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek telefonun, tasarım olarak bir önceki modelle aynı olması bekleniyor.

Galaxy S23 tasarımı doğrulandı

Samsung Galaxy S23 serisinin duyurulmasına kısa bir süre kala, telefonların kamera ve arka tasarımı doğrulandı.

Bununla birlikte Galaxy S22 Ultra’ya benzer şekilde kamera adasına veda eden yeni telefonlar, yuvarlatılmış köşe hatları ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Öte yandan, arka tasarım önceki nesle benzer görünse de yeni telefonların kamera tarafında büyük bir geliştirme sunması bekleniyor. Örneğin Galaxy S23 Ultra, Samsung imzalı 200MP ISOCELL HP2 sensörünü kullanacak.

Sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S23 Ultra'nın Samsung'un şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en iyi akıllı telefon olacağını söylüyor.

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modellerinden daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.