Samsung Galaxy S23 Ultra, batarya konusunda iPhone'ları geçti DxOMark'a göre Samsung Galaxy S23 Ultra, batarya konusunda iPhone 14 Pro Max dahil piyasadaki tüm iPhone'ları geçmeyi başardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsuna, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, şirketin kendi ülkesinde oldukça başarılı ön sipariş rakamlarına imza attı.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, Samsung Galaxy S23 Ultra modelini inceledi.

Batarya konusunda iPhone'ları geçti

DxOMark'a göre Samsung Galaxy S23 Ultra, batarya konusunda iPhone 14 Pro Max dahil piyasadaki tüm iPhone'ları geçmeyi başardı.

Galaxy S23 Ultra, tek şarjla 2 gün 19 saat dayanabiliyor. Bu değerin orta düzeyde kullanımda elde edildiği de belirtiliyor.

Galaxy S23 Ultra, batarya ömrü açısından tüm iPhone’ları ezip geçse de küresel sıralamada altıncı sırada yerini aldı.

Honor Magic 5 Lite, DxOMark tarafından en iyi batarya ömrünü sunan akıllı telefon olurken, onu Honor X7a, Oppo Reno 6 6G, Realme GT Neo 2 5G ve Honor x9a takip etti.