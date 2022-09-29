Samsung Galaxy S23 Ultra'nın görüntüleri sızdırıldı

Samsung Galaxy S23 Ultra’ya ait olduğu söylenen görüntülerin internete sızması ile birlikte, telefona ait bazı detaylar gün yüzüne çıktı.

Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra, şimdiden oldukça merak ediliyor.

Sızıntılara göre telefon, 6.8 inç büyüklüğünde ve 3088 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. 5.000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek telefon, ekran boyutu ve pil kapasitesi bakımından Galaxy S22 Ultra ile aynı olacak.

Galaxy S23 Ultra'nın görüntüleri sızdırıldı

Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan OnLeaks, Galaxy S23 Ultra’ya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınladı. Öte yandan, görüntülerdeki telefon Galaxy S22 Ultra ile neredeyse aynı.

Galaxy S23 Ultra için listelenen diğer değişiklikler arasında daha az kıvrımlı kenarlar var. Ayrıca S22 Ultra'da biraz çıkıntı yapan arka kameraların bu kez çıkıntı yapmayacağı söyleniyor.

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modellerinden daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.



