Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı

Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S23 Ultra, şirket tarihindeki en iyi akıllı telefon olacak. Telefona ait bazı görüntüler sızdırıldı.

Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra hakkında detaylar netleşmeye başladı.

Sızıntılara göre telefon, 6.8 inç büyüklüğünde ve 3088 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. 5.000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek telefonun, tasarım olarak bir önceki modelle aynı olması bekleniyor.

Samsung Galaxy 23 Ultra böyle görünecek

Galaxy S23 Ultra'nın yüksek kaliteli bir görüntüsü yayınlandı. Söz konusu render görüntüsü, güvenilir kaynaklar Ice Universe ve OnLeaks'ten geliyor.

Yayınlanan görüntü, Galaxy S23 Ultra'nın düz ekranla geleceğini yani kenarlarının kavisli olmayacağını gösteriyor.

Ice Universe, Galaxy S23 Ultra'nın Samsung'un şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en iyi akıllı telefon olacağını söylüyor.

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modellerinden daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.