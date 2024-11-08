Samsung Galaxy S25 Slim, iPhone 17'ye rakip olacak

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Samsung, akıllı telefon pazarında ince ve hafif tasarımlara olan talebi karşılamak için yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Galaxy S25 Slim olarak adlandırılan bu cihaz, Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 Air modeline rakip olacak.

FCC BELGELERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Smartprix tarafından yayınlanan bir rapora göre, Galaxy S25 Slim'in Kore versiyonu FCC belgelerinde ortaya çıktı.

SM-S937U model numarasına sahip olan cihaz, Galaxy S25 serisine eklenen dördüncü bir model olacak.

iPHONE 17 AIR'A KARŞI REKABET

Galaxy S25 Slim'in, Apple'ın ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekmesi beklenen iPhone 17 Air modeline rakip olması bekleniyor.

Samsung, bu modelle birlikte Apple'ın Air serisindeki hakimiyetine meydan okumayı hedefliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE ÖZELLİKLER

S25 Slim'in 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu, iPhone 17 Air'dan bir çeyrek önce anlamına geliyor.

Cihazın, Snapdragon 8 Elite yonga seti ve 6.7 inç ekran gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.