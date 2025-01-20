Samsung Galaxy S26 Serisi, 65W hızlı şarj özelliğine sahip olacak

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Samsung, 22 Ocak'ta Galaxy S25 serisini tanıtacak. Ancak, Galaxy S26 serisi hakkında da sızıntılar gelmeye başladı.

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S26 serisi daha büyük batarya ve 65W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

SİLİKON-KARBON ANOT PİLLER

Daha önceki raporlar, Galaxy S26 serisinde lityum iyon pillere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunan silikon-karbon anot pillerin kullanılacağını öne sürmüştü.

Bu sayede, daha büyük batarya kapasitesi ve daha uzun pil ömrü sağlanacak.

65W HIZLI ŞARJ

Galaxy S26 serisinde 65W hızlı şarj desteği sunulması, Samsung için önemli bir adım olacak.

Galaxy S25 serisinde 45W hızlı şarj sunan Samsung, rakipleri Xiaomi, Oppo, OnePlus ve Vivo'nun 100W civarındaki hızlı şarj hızlarına yaklaşmaya çalışıyor.

Samsung, Note 10 serisi ile 45W hızlı şarjı tanıtmıştı. Galaxy S24 ve Galaxy S25 modellerinde 25W hızlı şarj sunan Samsung, Plus modellerinde ise 45W hızlı şarj desteği sunuyor.

GALAXY S25 FİYATLARI

Galaxy S25 serisi için Hindistan fiyatları da sızdırıldı. Galaxy S24 serisine göre 5.000 rupi daha pahalı olması beklenen Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekebilir.