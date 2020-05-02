Samsung Galaxy Z Flip kamera konusunda sınıfta kaldı

Samsung’un en yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip’in DxOmark puanı belli oldu.

Samsung, 20 Şubat 2019'da düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Şirket, her ne kadar telefonda oluşan ekran sorunları nedeniyle beklenen satış rakamlarını elde edemese de katlanabilir telefonlar üretmeye devam etti.

Geçtiğimiz şubat ayında ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtan Samsung, bu sefer telefonu dikey katlanır şekilde tasarladı.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP ÖZELLİKLERİ

Kapalı olduğu zaman küçük bir kareyi andıran Galaxy Z Flip, açıldığında ise 2636 x 1080 çözünürlüğünde ve 6,7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip oluyor. Samsung ayrıca, telefonun katlanmasını sağlayan menteşenin de tamamen toza dayanıklı olduğunu ve bunun için özel bir sistem geliştirdiklerini söylüyor.

12 MP + 12 MP çift arka kameraya sahip Galaxy Z Flip'in ön tarafında ise 10 MP tek bir kamera yer alıyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefon, Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alıyor.

Bütün bunlara ek olarak 15W hızlı şarj destekli 3300 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy Z Flip'in ülkemizdeki fiyatı ise 14 bin 499 TL.

KAMERA KONUSUNDA SINIFTA KALDI

Samsung'un 14 bin liralık telefonu Galaxy Z Flip, DxOMark testlerinde diğer amiral gemisi akıllı telefonların gerisinde kaldı. Fotoğraf tarafında 109, video tarafında ise 96 puan alan telefon, bekleneni veremedi. Telefonun genel DxOMark kamera puanı ise 105'te kaldı.

GÜNCEL DXOMARK KAMERA SIRALAMASI



