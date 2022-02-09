Samsung, güncelleme desteğini 5 yıla çıkarıyor

Samsung'un, amiral gemisi akıllı telefonları için 4 yıllık büyük Android işletim sistemi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi yayınlamayı planladığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda Android işletim sistemi güncelleme politikasını iki büyük güncellemeden üçe çıkaran Samsung, şimdilerde bu süreyi artırmayı planlıyor.

Yeni bir sızıntıya göre Güney Koreli şirket, Android güncellemelerini dört büyük işletim sistemi güncellemesi olacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Ayrıca şirket, güvenlik güncellemesi süresini de 5 yıla çıkarmayı düşünüyor.

Özellikle; Samsung Galaxy S21 serisi, Samsung Galaxy S22 serisi, Samsung Galaxy Tab S8 serisi, Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Samsung Galaxy Z Fold 3'ün bu süre boyunca güncelleme alacağı belirtiliyor.

Pek çok Android cihazın yalnızca iki yıllık güncelleme aldığı düşünülürse, Samsung'un bu kararı Samsung Galaxy S21 serisi gibi eski telefon kullanıcıları için oldukça önemli.

GALAXY S22 SERİSİ, ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ BİLE ALACAK

Sızıntılara göre; Galaxy S22 serisi, Android 12 ile piyasaya çıkacak ve ardından Android 13, Android 14, Android 15 ve hatta Android 16 güncellemesini bile alacak.

Android 16 ile bu akıllı telefonların, emekli olmadan önce bir yıl daha güvenlik güncellemesi alması bekleniyor.