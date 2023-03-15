Samsung, Güney Kore'deki çip merkezine 230 milyar dolar yatırım yapacak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendi ülkesindeki çip üretim fabrikasına 20 yıl içinde 230 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yılların başında patlak veren küresel çip tedarik sorunları ve yükselen küresel enflasyon, üretim maliyetlerini daha da yukarıya çekiyor.

Otomotivi etkisi altına alan çip krizi, ardından tüketici elektroniği sektörüne sıçradı. Bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon gibi birçok ürünün üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Samsung, çip krizi için kesenin ağzını açtı.

Samsung'dan 230 milyar dolarlık çip yatırımı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ülke hükümetinin dünyanın en büyük çip üretim üssü olarak adlandırdığı fabrikayı geliştirmek için önümüzdeki 20 yıl içinde 230 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Sanayi bakanlığından yapılan açıklamada, Samsung'un aynı bölgede 5 yeni çip fabrikası kuracağı ve bu yatırımın; 150'den fazla malzeme, parça ve ekipman üreticisi, fabrikasyon çip üreticisi ve yarı iletken araştırma ve geliştirme kuruluşunu bölgeye çekeceği belirtildi.

Ocak ayında Güney Kore hükümeti, büyük şirketler için çipler ve diğer stratejik teknolojilerdeki tesis yatırımları için vergi indirim oranını yüzde 8'den yüzde 15'e yükseltmişti.

Dünyanın en büyük iki bellek yongası üreticisi Samsung Electronics ve SK Hynix'e ev sahipliği yapan Güney Kore, şu anda yonga üreticilerinin hakim olduğu bellek dışı yonga alanında önemli bir oyuncu olmak için tedarik zinciri istikrarını iyileştirmenin yollarını arıyor.