Samsung, iki modeli için daha One UI 8 güncellemesini yayınladı

Teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla modelle buluşturmaya devam ediyor.

Şirket, popüler telefonlarından Galaxy A16 ve Galaxy M16 modelleri için yeni güncellemeyi yayınladı.

GÜNCELLEME KÜRESEL OLARAK YAYINLANMAYA BAŞLADI

Galaxy A16 ve M16 modelleri aslında geçtiğimiz hafta Güney Kore’de One UI 8 güncellemesini almaya başlamıştı. Şimdi ise Samsung, bu modeller için küresel dağıtımı başlattı.

Bu, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcıların yeni güncellemeyi çok yakında alacağı anlamına geliyor.

Ancak dağıtım kademeli olarak yapıldığı için güncellemenin tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alabilir.

BİRÇOK MODEL GÜNCELLEMEYİ ALDI

One UI 8 güncellemesi son haftalarda hız kesmeden Samsung telefonlarına gelmeye devam ediyor.

Yakın zamanda Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, M36 ve F36 gibi modeller de güncellemeyi almıştı.

Galaxy S25, S24, S23 ve S22 serileri de güncellemeyi alan diğer cihazlar arasında yer alıyor.