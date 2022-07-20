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    Samsung, ikinci çeyrekte akıllı telefon pazarının lideri oldu

    Samsung, yüzde 21’lik pazar payıyla dünya genelinde akıllı telefon satışlarında liderliğini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:30
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    Samsung, ikinci çeyrekte akıllı telefon pazarının lideri oldu

    Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

    Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

    Öte yandan, Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarı için zor günler kapıda.

    İkinci çeyrekte satışlar düştü

    Pazar araştırma şirketi Canalys, ikinci çeyrek satış rakamlarına ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre, akıllı telefon satışları geçen yıla göre yüzde 9 düştü.

    Samsung lider

    Samsung, yüzde 21’lik pazar payıyla dünya genelinde lider akıllı telefon üreticisi konumunu sürdürüyor. Şirket, bu başarısını amiral gemisi telefonlara göre uygun fiyatlı kalan Galaxy A serisi sayesinde elde etti.

    samsung

    Apple, iPhone 13 serisine yönelik devam eden talep sayesinde tüm telefon üreticileri arasında yüzde 17 pazar payına ulaştı ve Samsung'un ardından ikinci sırada kendine yer buldu.

    Öte yandan, Samsung ve Apple'ın bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar paylarını artırdığı görülürken, Çinli üreticilerdeki düşüş dikkatlerden kaçmadı.


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