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    Samsung, ilk oyuncu telefonunu yakında piyasaya sürecek

    Samsung, önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı oyun odaklı akıllı telefonu ile ilgili yeni patentler aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 12:07
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    Samsung, ilk oyuncu telefonunu yakında piyasaya sürecek

    Son yıllarda akıllı telefonların bir hayli gelişmesi ile birlikte mobil oyunculuk sektörü de büyümeye başladı.

    Mobil oyuncu sayısı her geçen gün artarken, akıllı telefon üreticileri de bu durumdan yararlanmak istiyor. Bu nedenle son zamanlarda oyunculara yönelik akıllı telefonların sayısında artış yaşanıyor.

    Güney Koreli Samsung, Galaxy markası altında oyun odaklı bir akıllı telefon geliştirmeye başladı.

    Samsung'un aldığı patentlere göre yeni telefon, küçük bir fan ve aktif soğutma sistemi ile gelecek.

    TAMAMEN YENİ BİR TASARIMLA GELECEK

    Şu anda Samsung'un, fanlı bir soğutma sistemine sahip herhangi bir akıllı telefonu yok.

    Bu nedenle sektöre yakın kaynaklar, şirketin mobil oyun tutkunlarını göz önünde bulundurarak tamamen yeni bir model tasarladığını düşünüyor. Samsung ise konuyla ilgili şimdilik sessiz olmayı tercih ediyor.

    Xiaomi ve Asus gibi üreticilerin, şu anda piyasada olan oyuncu telefonlarını göz önüne alırsak, Samsung'un bu konuda elini çabuk tutacağına inanıyoruz.

    samsung

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