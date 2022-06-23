Samsung, iPhone 14 için 80 milyon OLED ekran üretecek

Samsung, yaz aylarında başlayacağı üretimle iPhone 14 modelleri için 80 milyon OLED panel tedarik edecek.

Apple, önümüzdeki eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini glörücüye çıkaracak.

Bununla birlikte Apple, her ne kadar en büyük rakibi Samsung'a bağlılığını azaltmaya çalışsa da günümüzde bu pek mümkün değil.

Çünkü küçük boyutlu OLED panel üretimi konusunda halen Samsung’un alternatifi olabilecek bir firma yok.

Samsung, Apple için 80 milyon OLED panel üretecek

iPhone 14 için Samsung’dan 80 milyon adet OLED panel tedarik edilecek. 38.17 milyon panelin iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max için ayrıldığı, 42 milyon adedin ise iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro için kullanılacağı belirtiliyor.

Apple’ın Çinli BOE ile de iPhone 14 panelleri için görüşme halinde olduğu iddia ediliyor. Hatta BOE’nin geliştirdiği prototip panellerin değerlendirmesi bu hafta yapılacak. Apple onayından geçse bile BOE panelleri çok düşük bir miktar üretilecek.