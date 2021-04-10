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    Samsung, katlanabilir tablet üzerinde çalışıyor

    Samsung, önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı katlanabilir tablet modeli için yeni bir patent aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 13:16
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    Samsung, katlanabilir tablet üzerinde çalışıyor

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş, ancak umduğunu bulamamıştı.

    Telefonda meydana gelen birçok ekran sorunu, şirketi oldukça zor durumda bırakırken, daha sonra satışa çıkan yeni modellerle bu sorunlar çözüldü.

    Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, gelecek yıllarda yeni tasarımlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

    KATLANABİLİR TABLET YOLDA

    Samsung'un aldığı yeni patentler, şirketin katlanabilir bir tablet modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor.

    Letsgodigital tarafından görselleştirilen bu tablet modelinin, önümüzdeki dönemde satışa çıkması bekleniyor.

    katlanabilir tablet

    Samsung'un geliştirdiği katlanabilir tablet modelinin şimdilik sadece bir konsept ve bir patentten oluştuğunu söyleyebiliriz.

    Esnek ekranlar üzerinde çalışmalarına devam eden şirket, katlanabilir tablet modleini piyasaya sürmek için pek fazla beklemeyecek.

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