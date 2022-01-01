Samsung, katlanabilir telefon satışlarını dörde katladı

Samsung, 2020 yılına oranla, 2021'de dört kat daha fazla katlanabilir telefon sattığını duyurdu.

Katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'de dahil birçok ülkede satışa sunmuştu.

Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir cihazlarına dair paylaştığı yazısında 2021 yılının geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha başarılı geçtiğini belirtti.

SATIŞLAR DÖRDE KATLANDI

Şirket, bu yıl 2020'ye oranla dört kat daha fazla katlanabilir telefon sattıklarını söyledi.

Samsung, Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 telefonlarının piyasaya sürülmesinden sonra, sadece 1 aylık bir süre içerisinde 2020'de sattığı toplam katlanabilir cihaz sayısını aştı.

Şirket ayrıca, Galaxy Z Flip3 için akıllı telefon markalarını değiştirenlerin oranlarının Galaxy Note20'ye kıyasla yüzde 150 ve Galaxy S21'e kıyasla ise yüzde 140 daha fazla olduğunu belirterek, katlanabilir telefonların Galaxy ailesine daha fazla kullanıcı kazandırdığını söyledi.

PAZAR 10 KAT BÜYÜYECEK

Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2023 yılana kadar 10 kat büyümesinin beklendiğini paylaştı.