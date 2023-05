Samsung kullanıcılarına müjde! Android 14 tabanlı One UI 6 testleri başladı Samsung, One UI 5.1'in dağıtımına devam ederken One UI 6.0 testlerine de başladı. İşte detaylar.

ensonhaber.com Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda. Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak. Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 betanın üçüncü çeyrekte yayınlanması bekleniyor. Testler başladı Samsung'un, Galaxy S23 serisinden başlayarak One UI 6.0 testlerine başladığı ortaya çıktı. S23 serisine ek olarak; Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 5 için de One UI 6.0 testlerinin başladığı belirtiliyor. İşte Android 14 OneUI 6.0 alması beklenen modeller: Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Plus Galaxy S23 Galaxy S22 Ultra Galaxy S22 Plus Galaxy S22 Galaxy S21 FE Galaxy S21 Ultra Galaxy S21 Plus Galaxy S21 Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Flip 3 Galaxy A73 Galaxy A72 Galaxy A53 Galaxy A52 (A52 5G, A52s) Galaxy A33 Galaxy A23 Galaxy A14 Galaxy A13 Galaxy A04s Galaxy M53 5G Galaxy M33 5G Galaxy M23 Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8 Plus Galaxy Tab S8