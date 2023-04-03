Samsung kullanıcılarına müjde! Bir model daha Android 13 güncellemesi aldı Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1 güncellemesini Galaxy F62 modeli için kullanıma sundu.

ensonhaber.com Samsung, geçtiğimiz haftalarda Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak Galaxy S22 serisine gelmişti. Daha sonra ise şirket, Galaxy S23 serisi ile One UI 5.1 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, One UI 5.1 güncellemesini eski amiral gemisi modellerin ardından şimdi de orta seviye telefonlara ulaştırmaya başladı. Galaxy F62 güncellemeye kavuştu 2021 yılında Android 11 işletim sistemi ile tanıtılan Samsung Galaxy F62, yeni bir güncellemeye kavuştu. E625FDDU3CWB4 kod adına sahip güncelleme, Android 13 tabanlı One UI 5.1 işletim sistemini ve Mart 2023 güvenlik yamasını içeriyor. Gelişmiş dinamik tema, iyileştirilmiş hava durumu ve batarya aracı ve yenilenmiş galeri uygulaması, yeni güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor.