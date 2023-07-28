Samsung modelleri, Android 14 beta güncellemesini almaya başladı Samsung, Android 14 beta güncellemesini dağıtmaya hazırlanıyor. Galaxy S23 telefonlar çok yakında One UI 6.0 beta sürümüne kavuşacak.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.

Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta güncellemesini yakında telefonlara sunmaya başlayacak. Öte yandan şirket, mevcut sürüm olan One UI 5.5'i güncellemeye devam ediyor.

Android 14 beta hangi Samsung modellerine gelecek

Android 14 özelliklerini deneyimlemek isteyenlerin merakla beklediği One UI 6 beta sürümü ilk olarak S23 modellerine gelecek ve ilk olarak sadece birçok ülkede kullanıma sunulacak.

Android 14 OneUI 6.0 beta 1 sürümün ilk aşamada Hindistan, Almanya, Polonya, Güney Kore, İngiltere ve Amerika’daki kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Güncelleme, Galaxy S23 serisine ulaştıktan birkaç gün sonra Galaxy S22, Galaxy Z Flip 4, Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 ve Z Fold 5 dahil olmak üzere diğer modeller için de kullanıma sunulacak: