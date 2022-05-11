Samsung modelleri, iPhone'lardan daha fazla değer kaybediyor

SellCell tarafından yapılan analize göre, en fazla değer kaybeden akıllı telefonlar ortaya çıktı.

Son dönemlerde piyasaya sürülen iPhone 13 ve Galaxy S22 gibi amiral gemisi modeller arasında kıyasıya rekabet var. Söz konusu telefonlar, her ne kadar oldukça pahalı satışa sunulsa da zamanla değerlerini kaybediyor.

SellCell tarafından yapılan araştırmaya göre, günümüzde en çok değer kaybeden akıllı telefonlar belli oldu.

Yapılan araştırmada, 2 aylık bir kullanımdan sonra Galaxy S22, iPhone 13 ve Pixel 6 modellerinin ikinci el fiyatlarıyla sıfır fiyatları arasındaki fark hesaplandı.

Galaxy S22, değerinin yarısını kaybetti

Galaxy S22 serisi, ortalama yüzde 47 ile en büyük değer kaybını yaşadı. Pixel 6 serisi ortalama yüzde 42 değer kaybederken, iPhone 13 serisi ise yalnızca değerinin yüzde 16'sını kaybetti.

128GB Galaxy S22+ modeli, yüzde 57,5 değer kaybederek listedeki en kötü performansı gösteren telefon olarak kayda geçti.

128GB iPhone 13 Pro Max modeli, çıkışından 2 ay sonra yalnızca yüzde 4 değer kaybederek listedeki en başarılı akıllı telefon olmayı başardı.