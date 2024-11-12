Samsung, One UI 7 beta sürümünü önümüzdeki hafta yayınlayacak

Haber Merkezi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yeni nesil işletim sistemi One UI 7'nin beta sürümünü önümüzdeki hafta ABD'de yayınlamaya hazırlanıyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe'ün paylaştığı bilgilere göre, One UI 7 beta sürümü 17 Kasım'dan sonra Güney Kore ve ABD'de yayınlanacak. Beta programının ilk olarak Galaxy S24 serisi cihazlar için başlaması bekleniyor.

ONE UI 7 İLE GELEN YENİLİKLER

One UI 7, Samsung'un kullanıcı ara yüzünde ve tasarımında önemli değişiklikler sunacak. İşte beklenen bazı yenilikler:

Yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı

Yenilenmiş son/genel bakış ekranı

Bölünmüş Bildirim Paneli ve Hızlı Ayarlar

Yeni bir pil simgesi

Yeni yapay zeka özellikleri

One UI 7 ayrıca Samsung Knox güvenlik platformunu da desteklemeye devam edecek. Bu sayede kullanıcılar, gezinme, bankacılık uygulamalarını kullanma, fotoğraf çekme gibi işlemler sırasında ekstra bir koruma katmanına sahip olacaklar.

One UI 7, Android 15 tabanlı olacak. Bu nedenle, Android 15 güncellemesini alacak tüm Samsung telefonlarının, yeni One UI sürümüne de kavuşması bekleniyor.

One UI 7 beta sürümünü denemek isteyen kullanıcılar, beta sürümlerinin doğası gereği bazı hatalar içerebileceğini göz önünde bulundurmalılar.

Daha stabil bir deneyim için, gelecek yıl yayınlanması beklenen kararlı sürümü beklemek daha mantıklı olabilir.