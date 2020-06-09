Samsung, orta seviye telefonlarda reklam gösterebilir

Samsung'un, OneUI 2.5 yazılım güncellemesi ile akıllı telefonların kilit ekranında ve uygulamalarda reklam göstereceği iddia edildi.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy Fold 2 ve Galaxy Note 20 serisinin tanıtılacağı bir etkinlik düzenleyecek.

Ayrıca etkinlik sırasında, Samsung telefonlarda kullanılan OneUI arayüzünün yeni bir sürümü de tanıtılacak. Ancak ilk defa karşımıza çıkacak One UI 2.5 yazılım güncellemesi, kullanıcıların pek hoşlanmayacağı bir özellikle gelebilir.

SAMSUNG TELEFONLARDA REKLAM GÖSTEREBİLİR

İddialara göre 5 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan güncelleme, Galaxy A ve Galaxy M serisi gibi düşük fiyatlı telefonların bildirim ekranında reklam gösterecek.

Yukarıdaki fotoğrafta, telefonun kilit ekranındaki 15 saniyelik reklamları görebiliyoruz. Kullanıcılar, telefonun kilidini açabilmesi için bu reklamların sona ermesini beklemek zorunda kalacak.

Ayrıca sağdaki görselde, hava durumu uygulamasının içerisindeki reklamların nasıl görüneceği gösterilmiş. Üstelik bu reklamların; Müzik, Telefon ve Bixby gibi diğer Samsung uygulamalarında da yer alacağı söyleniyor.

ÇİNLİ ŞİRKETLER DE REKLAM GÖSTERMİŞTİ

Daha önce Xiaomi, Realme ve Vivo gibi birçok Çinli üretici kendi telefonlarında reklamlara yer vermiş, ancak kullanıcıların yoğun eleştirileriyle karşılaşmışlardı.

Ayrıca Apple'ın da iPhone'ların bildirim ekranında reklam gösterebileceği söyleniyor.

İçeriğimize son vermeden önce, Samsung'un bildirim ekranında ve uygulamalarda reklam göstereceği söylentilerinin şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu hatırlatalım.