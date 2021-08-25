Samsung, salgın sonrası büyüme için 206 milyar dolar yatırım yapacak

Samsung, salgın sonrası büyüme için 206 milyar dolar yatırım yapacak

Samsung, gelecek üç yıl boyunca salgın sonrası dönemde biyolojik ilaç, yapay zeka, çip ve robot üretim alanlarında varlığını artırmak için 206 milyar dolar yatırım yapacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok teknoloji markası da zor durumda kaldı. Üstelik son aylarda başlayan çip tedarik sıkıntıları da üreticileri zorlayan bir diğer önemli faktör.

Teknoloji şirketleri, salgın sonrasında piyasa hakimiyetlerini artırmanın peşine düştü. Güney Koreli şirket Samsung, gelecek üç yıl boyunca biyolojik ilaç, yapay zeka, çip ve robot üretim alanlarında varlığını artırmak için 206 milyar dolar yatırım yapacak.

GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Güney Kore'nin en büyük holdingi Samsung Electronics, 2023'e kadar yapılacak yatırımın grubun çip üretimi gibi temel sektörlerde küresel pozisyonunu güçlendirmeye yardım edeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Samsung, grubun satın alma ve birleşme yoluyla teknoloji ve piyasa liderliğini pekiştirmek istediğini de duyurdu.

Samsung'un yeni açıkladığı yatırım planı, 2018'de başlattığı üç yıllık yatırım planına kıyasla yüzde 30 daha büyük.

Marka, özellikle yur tiçi ve yurt dışında "acil durumlarda" teknolojik alanda liderdiğini korumak için yatırım miktarını artırmaya karar verdi.



